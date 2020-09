Uccide il figlio di 11 anni e si toglie la vita, la madre dell'operaio: «Lo amava talmente tanto da portarselo con lui»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 15:24

«Amava talmente tanto il figlio da portarselo con lui». Così parla ladopo aver appreso lae deli. Fernanda Baima Poma ha raccontato deldel frande amore che il 47enne torinese avrebbe provato per il figlio.«Andavano in ferie insieme, andavano in moto insieme, andavano in bici insieme, facevano tutto insieme», spiega la donna a NewsMediaset. La signora ammette però di non aver mai saputo della detenzione illegale dell'arma del figlio e di non aver mai pensato che potesse togliersì la vita e tanto meno che potesse uccidere il figlio. «Era stufo della sua vita, di essere da solo, ma non ha mai detto 'voglio farla finita'», dopo la separazione, infatti, conferma la mamma, era molto cambiato e da un anno non sarebbe stato più lo stesso.Si era depresso dopo la fine del matrimonio, secondo il racconto della donna, stava curando la depressione con una specialista ma in fondo non era mai uscito dal tunnel.