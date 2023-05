Uccide la figlia 16enne e l'amante della moglie, e posta il video choc con le vittime su WhatsApp. Appello del sindaco: «Fermate le chat»

di Redazione web

Ha ucciso a coltellate la figlia 16enne e un uomo di 51 anni, poi ha ferito sua moglie: fermato un panettiere. Le vittime della follia omicida di un panettiere 45enne, Taulant Malaj, di origini albanesi, sono la figlia 16enne Gessica e un uomo di 51 anni, Massimo De Santis, titolare di un bar nel paese. Entrambi sono stati uccisi con alcune coltellate la scorsa notte a Torremaggiore, in provincia di Foggia. La ragazzina sarebbe morta cercando di difendere la mamma, Tafta Malaj, che è rimasta ferita ed è in ospedale.

Uccide la figlia e l'amante della moglie, poi il video choc con le vittime finisce in chat

Dopo aver ucciso il presunto amante della moglie e la propria figlia 16enne, il 45enne albanese Taulant Malaj ha ripreso le vittime con il telefonino. Nel video con immagini molto crude, che sta circolando in alcune chat Whatsapp, si rivolge in albanese anche a sua moglie ferita, salvata dalla figlia 16enne che l'ha difesa dalla furia del padre.

Il duplice omicidio è stato compiuto la scorsa notte a Torremaggiore (Foggia) e il sindaco Emilio Di Pumpo su Facebook fa «appello al senso di responsabilità di ognuno: chiedo il massimo rispetto per le famiglie coinvolte - scrive - invito chiunque abbia ricevuto video e/o immagini inappropriate, a bloccare immediatamente questo tam tam di messaggi. Invito tutti al silenzio, rispetto e preghiera per le anime dei nostri concittadini venuti a mancare».

«Torremaggiore - aggiunge - oggi piange per due giovani vite strappate via in una terribile tragedia che non può lasciarci indifferenti. Il mio personale e sentito cordoglio in questo momento di forte dolore per tutta la città di Torremaggiore».

Follia omicida

Il papà della vittima 16enne è un 45enne albanese, panettiere, già fermato dai carabinieri. Nei momenti di concitazione è rimasta ferita anche la moglie del presunto assassino. La donna ora è ricoverata nell'ospedale di Foggia. La ragazzina è stata accoltellata dopo essere intervenuta per difendere la madre dall'aggressione del padre, che voleva ucciderla. Dai primi accertamenti il movente del delitto sarebbe riconducibile a una presunta relazione tra il 51enne ucciso e la moglie del presunto assassino.



Secondo la ricostruzione, il delitto è avvenuto verso le due del mattino e a quanto si apprende l'uomo è stato accoltellato sulle scale dello stabile in cui si trovava. Il presunto assassino sarebbe poi entrato in casa con l'intento di uccidere la moglie ma la 16enne è intervenuta per difendere sua madre ed è stata uccisa.

La donna è riuscita a scappare e a chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno bloccato il 45enne che - secondo gli investigatori - vagava nella zona alla ricerca dell'altro figlio di cinque anni avuto con la stessa donna. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato recuperato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 17:24

