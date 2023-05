Bimba di sei mesi trovata morta dalla mamma: erano ospiti al centro di accoglienza di Latiano L'ipotesi più probabile è la morte per cause naturali. Il centro ospita mamme minorenni o in difficoltà







di Redazione web Una bambina di sei mesi è morta questa notte in una struttura di accoglienza di Latiano, in provincia di Brindisi. Il decesso è stato scoperto questa mattina dalla madre anche lei ospite della struttura. Dramma nel centro di accoglienza Gli accertamenti vengono condotti dai carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica. L'ipotesi più probabile è la morte per cause naturali. Il centro ospita mamme minorenni o in difficoltà. Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Maggio 2023, 22:14

