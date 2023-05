Incidente in moto: Luca muore contro un pullman dopo il raduno delle Ducati

di Redazione web

Luca Misantoni è morto in un incidente in moto. Tragedia oggi pomeriggio sulla Cassia Nord alla periferia di Viterbo. L'uomo di 50 anni di Montefiascone, in sella alla sua moto, è morto dopo lo scontro con un pullman del Cotral. Sul posto polizia locale e 118. Il traffico è stato deviato su una strada secondaria.

La vittima

Il motociclista deceduto si chiamava Luca Misantoni, era nato 50 anni fa a Montefiascone. L'incidente è avvenuto al km 88,4 della Cassia Nord: il gruppo di moto stava tornando da Roma, dove aveva partecipato ad un raduno di Ducati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Maggio 2023, 20:50

