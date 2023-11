Travolge e uccide un ciclista e fugge, il pirata della strada si costituisce: il corpo del cuoco 51enne trovato in un fossato La vittima, George Young, di origini inglesi e residente a San Bonifacio, lavorava come cuoco in un locale a poca distanza dal luogo dell'incidente.







di Redazione web Si è costitutio stamani ai carabinieri di San Bonifacio (Verona) l'artigiano 51enne veronese dopo avere travolto e ucciso con la sua automobile un 40enne a Montecchia di Crosara (Verona). La vittima, George Young, di origini inglesi e residente a San Bonifacio, lavorava come cuoco in un locale a poca distanza dal luogo dell'incidente. Il suo corpo è stato trovato ieri mattina nel fossato che costeggia la strada provinciale della Val d'Alpone. L'incidente L'incidente risale alla notte tra il primo e il 2 novembre: nonostante la forte pioggia il cuoco stava tornando a casa in bicicletta dopo avere terminato il lavoro ed è stato investito dal 51enne che non si è fermato, allontanandosi senza chiamare i soccorsi. Il corpo è stato trovato solo l'indomani mattina. Ora l'investitore, che si è presentato in caserma accompagnato dall'avvocato, sarà accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga dopo incidente. Il tempo trascorso dall'incidente non permetterà di accertare le condizioni psicofisiche del conducente al momento del mortale investimento. Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA