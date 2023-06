Lago di Garda, turista italiano muore a 25 anni: si era tuffato in acqua per il caldo. Tragedia a Sirmione

di Redazione web

Dramma a Sirmione, sul Lago di Garda, dove un turista di 25 anni, italiano, è morto dopo essersi tuffato nel lago: il giovane si è lanciato in acqua, per sfuggire al grande caldo di questi giorni, ma è andato in difficoltà e non è più riuscito a riemergere. Sono stati i bagnanti a lanciare l'allarme mentre il bagnino della spiaggia il primo ad effettuare il massaggio cardiaco. Il turista è stato poi trasferito in elicottero in ospedale.

Il giovane, di Reggio Emilia, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale: era stato portato in riva dal bagnino e subito soccorso ma le sue condizioni erano apparse disperate. In segno di lutto il Comune di Sirmione ha annullato la cerimonia di consegna della «Bandiera blu» che era prevista proprio alla spiaggia dove si è consumata la tragedia.

