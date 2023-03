Tumore, Rosanna muore a 32 anni: un'intera città sotto choc

A Napoli muore una giovane donna sposata: Rosanna D.G. di Quarto, in provincia di Napoli, aveva 32 anni. La giovanissima lottava contro una malattia ed è deceduta improvvisamente gettando nello sconforto più assoluto la sua famiglia e gli amici. La ragazza si era sposta nel 2019 con Francesco dopo anni di fidanzamento.

Lavorava a Pozzuoli presso la “Globo Utenti ADV”. Aveva tanti sogni, ma purtroppo non ha fatto in tempo a realizzarli. Tanti i messaggi per lei anche sui social.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 18:05

