Tumore fulminante, scopre di averlo e muore in poche ore: Alberto aveva 53 anni

di Redazione Web

Alberto Trombetta Morati stroncato in poche ore da una malattia fulminante. L'imprenditore di 53 anni ha scoperto di avere un tumore, e in poche ore è morto. Lutto a Este. Il decesso è arrivato il 27 aprile lasciando senza parole e con il dolore nel cuore tutti coloro che lo amavano sia come persona che come professionista. I segnali che qualcosa nel suo fisico era cambiato all'improvviso si sono avuti soltanto a metà aprile quando un malore l'aveva colpito mentre si trovava al lavoro.

Malore improvviso negli spogliatoi, dirigente muore nella sua società di calcio: Piero Bonardo aveva 57 anni

Angelo Bonelli, il deputato ha un malore in aula dopo la votazione: portato fuori in carrozzina, è in ospedale

Tumore fulminante: addio ad Alberto Trombetta Morati

Il funerale si terrà martedì 2 maggio alle 15 nella chiesa di Este dove Morati viveva con la fidanzata: i familiari hanno chiesto invece dei fiori di donare alla cooperativa Alambicco di Conselve.

Morati era un imprenditore molto noto nella Bassa padovana. Assieme al padre Paolo dirigeva una ditta di costruzioni. La malattia è arrivata all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Ad uno stadio ormai troppo avanzato. Amici ed ex compagni di scuola lo ricordano come un uomo colto, amante della natura e delle escursioni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA