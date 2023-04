Malore improvviso negli spogliatoi, dirigente muore nella sua società di calcio: Piero Bonardo aveva 57 anni

Il mondo del calcio dilettantistico è in lutto. Nella mattinata di ieri, giovedì 27 aprile, il dirigente della Juvenilia di Padova, Piero Bonardo, è stato ritrovato morto all'interno di uno degli spogliatoi della società. Se n'è andato così, Piero, fino all'ultimo insieme ai suoi colori.

Morto negli spogliatoi: addio a Piero Bonardo

Una vera e propria tragedia per la quale, adesso, in tanti piangono la scomparsa del 57enne, che di professione era un addetto alle pulizie all'istituto Don Bosco. Da anni si occupava - quotidianamente - sia del campo di calcio che della tensostruttura polifunzionale.

Malore improvviso

Secondo quanto ricostruito finora, a ucciderlo sarebbe stato un malore improvviso. La Juvenilia è una società che si occupa di sport di base all’Arcella sin dal 1972, soprattutto per quanto riguarda il calcio e la pallavolo. È conosciuta come la società con la «J sul cuore», in virtù della grande lettera disegnata nello scudetto con i colori sociali: arancione e nero. Una società che adesso è in lutto per la morte di un amico, oltre che di un professionista serio.

