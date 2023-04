Morto Pepè Lacarra, il bomber di provincia stroncato dalla malattia a 36 anni

di Redazione web

Giuseppe "Pepè" Lacarra non ce l'ha fatta. Si è spento stamattina a 36 anni, dopo aver combattuto contro una brutta malattia. Attaccante di provincia, ha girato in lungo e in largo la Puglia. Ha segnato oltre 150 gol in carriera, non è riuscito a realizzare quello che i suoi tifosi aspettavano.

Ciro Immobile, la prima foto con le figlie dopo l'incidente: «Il peggio è passato, ora vogliamo solo dimenticare»

Diletta Leotta, allenamento con pancino in vista: «Crescere insieme». Ma i commenti alla tenera foto sono disgustosi

Chi era Pepè Lacarra

La carriera di Lacarra era partita dal San Paolo Bari, in Serie D. Poi una serie di esperienze fugaci, il rilancio a Grottaglie, in D, con 11 gol in 26 partite, nell'Ars et Labor. Il salto a Monopoli, Andria, Como, Arzanese, sempre in C. Il ritorno in D, la vittoria del campionato con il Bisceglie, e ancora l'Omnia Bitonto, l'Altamura, la United Sly di Quarto, il ritorno in D, a Brindisi, senza riuscire a lasciare il segno in una stagione complicata. E il Molfetta, già a dicembre del 2020.

Era un bomber di provincia, di quelli che la buttano dentro, sempre e comunque. E mancherà a tutti i tifosi del calcio pugliese, tutti quelli con cui almeno una volta ha esultato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA