Travolto da un'auto: morto un bambino di 11 anni a Monza, tornava a casa da scuola

Tragedia sulle strade di Monza. Un bambino di 11 anni, di nazionalità cinese, è morto questo pomeriggio dopo essere stato travolto da un'auto a Monza. Il piccolo è stato investito da una Mini nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 aprile, guidata da una donna di 55 anni, residente a Brugherio. La giovanissima vittima è stata trasportata in elisoccorso al San Gerardo e, nonostante i tentativi dei medici, non ce l'ha fatta.

Morto bambino di 11 anni: l'incidente a Monza

A dare la tragica notizia è stato l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia. Durante il consiglio comunale di oggi, infatti, ha annunciato la tragedia accaduta poche ore prima in città. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in via Buonarroti. A travolgere il bambino è stata una Mini Countryman condotta da una donna di 55 anni residente a Brugherio, in provincia di Monza.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e a Monza è atterrato anche l'elisoccorso, ma purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Una volta arrivato al San Gerardo di Monza, dopo poco è deceduto.

Le indagini

A effettuare i rilievi e gli accertamenti sono stati gli agenti della polizia locale che ora sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Resta da chiarire se al momento dell'incidente l'11enne fosse solo o se fosse accompagnato da qualcuno.

