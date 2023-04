Bimba muore il giorno prima di nascere: dramma al Fatebenefratelli, aperta un'inchiesta

di Redazione web

Giovedì scorso una donna di 36 anni avrebbe dovuto partorire la sua bimba. Ma il giorno prima del parto, succede l'irreparabile e la nascitura, muore per cause ancora da accertare. La procura di Roma ha subito posto sotto sequestro la cartella clinica e la placenta della futura mamma che due giorni fa avrebbe dovuto partorire all'ospedale Fatebenefratelli sull'isola Tiberina, uno degli ospedali più ambiti per il parto, nel cuore della capitale, riporta La Repubblica.

Scende a comprare il giornale e viene preso a martellate in cortile: è in gravi condizioni

Omicidio colposo

Secondo il pm che ha aperto l'inchiesta sul caso, ci sono elementi sufficienti per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. La gravidanza nel corso dei 9 mesi era andata bene, anche nell'ultimo controllo prima del parto nessun problema; solo 24 ore prima della nascita programmata la situazione si è complicata improvvisamente ed il cuore della bimba ha smesso di battere.

Operata per un tumore benigno, mamma si risveglia tetraplegica. Il dramma di Sabrina: «La manovra eseguita da uno specializzando»

Mamma sotto choc

La 36enne, sotto choc, è seguita da una psicoterapeuta, mentre la procura ha disposto una serie di accertamenti per capire cosa sia successo tra l'ultima ecografia di controllo e il decesso. Il sospetto è che durante il controllo prima del parto, sia stata eseguita una manovra che potrebber aver causato la rottura della placenta, quindi un'infezione che ha portato la morte.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA