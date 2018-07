Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel suo letto d'ospedaleha avuto la forza di chiedere: «Potrò camminare?». Da ieri, il 14enne napoletano che non ha mai smesso di esser vigile, è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'di Napoli dove paura e dolore non hanno ostacolato la sua voglia di capire cosa gli fosse accaduto.Medici e infermieri lo hanno monitorato costantemente e i familiari gli sono stati accanto fino a tarda serata ma la situazione è molto delicata e ancora in evoluzione. Ora non è il momento per rispondere alle domande di Ivan e si può solo sperare nel miglioramento del suo quadro clinico gravemente compromesso.Attualmente, la prognosi è riservata e il giovane paziente è da ritenere in pericolo di vita ma, va precisato, che si tratta di una condizione che potrebbe mutare nelle prossime ore.Annulla