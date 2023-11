Tromba marina sulla costiera amalfitana: il video incredibile fa il giro dei social

di Redazione web

Un filmato spettacolare di un fenomeno atmosferico insolito dalle nostre parti: una tromba marina, che si è formata in mare lungo la Costiera Amalfitana. Il vortice si è formato ieri pomeriggio, ed è stato ripreso con i cellulari e poi diffuso sui social. Per fortuna, oltre la spettacolarità non ci sono stati danni ad abitazioni o ancor peggio a persone lungo il tragitto della tromba marina che si è sviluppata all'altezza di Maiori e fino Capo d’Orso dove non vi sono abitazioni, dove poi è svanita.

Stasera a Salerno tromba marina pic.twitter.com/22KvDpGXp1 — Anna (@AnnaTortoriell5) November 21, 2023

Maltempo in Campania

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 18:54

