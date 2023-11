Meteo, arriva l'inverno: freddo e neve nel weekend, temperature a picco. Ma al Nord niente pioggia

di Redazione web

Basta uscire di casa per capire che l'inverno è ormai arrivato. Freddo, forte vento e nevicate, infatti, si attendono anche in pianura nel corso del prossimo fine settimana, secondo le previsioni di 3B Meteo. Masse d'aria molto fredda direttamente dall'Artico sono dirette al cuore dell'Europa, fino in Italia.

Meteo, nel weekend arriva l'inverno. Temperature in picchiata e neve: ecco dove e quando. LE PREVISIONI

Freddo ovunque

Il freddo produrrà rovesci sparsi nel corso di sabato, in particolare lungo il versante adriatico dalla Romagna alla Puglia e in generale al Sud e Sicilia, localmente anche a sfondo temporalesco. Le temperature scenderanno di oltre 8-10°C, fatto che favorirà probabilmente anche locali episodi di grandine e neve a quote medio-basse, a tratti non esclusa fin sotto i 500-700m di quota specie in serata. Il tutto potrebbe essere accompagnato da venti di oltre 70-80km/h al Centrosud e Isole Maggiori, mari agitati e difficoltà nei collegamenti con le isole minori.

Temperature rigide

Anche Domenica ci sarà qualche rovescio o temporale sul medio-basso versante Adriatico, bassa Calabria e Sicilia soprattutto tirrenica, mentre altrove dovremmo riscontrare condizioni maggiormente soleggiate.

Al nord non piove

Si prolunga, invece, questa fase di mancanza di piogge per le regioni settentrionali e buona parte del versante sud alpino, dopo la parantesi atlantica tra fine ottobre e inizio mese. Fase secca che probabilmente durerà almeno sino a fine mese.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA