Meteo, nel weekend arriva l'inverno. Temperature in picchiata e neve: ecco dove e quando. LE PREVISIONI

A poco più di un mese dall'inizio dell'inverno, arriva sull'Italia una nuova ondata di maltempo. I diversi impulsi freddi ed instabili in arrivo per i prossimi giorni, porteranno, oltre a tanta pioggia e venti forti, anche nevicate sulle montagne, stavolta a quote piuttosto basse per il periodo. Ecco dove e da quando è atteso il peggioramento.