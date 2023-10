Trieste, si tuffa dal castello di Miramare e poi scappa via in bici: 20enne austriaco nei guai, rischia mille euro di sanzione

Per fare una bravata si è tuffato in mare dal parapetto sotto il castello di Miramare da un'altezza di una decina di metri, mentre due amici riprendevano la scena con i telefoni cellulari per poi postare in Instragram il tuffo e farne un filmato che potesse diventare virale. Protagonista della vicenda è un ragazzo austriaco, di 20 anni, subito individuato dai Carabinieri.

La sanzione

Il giovane, che ora rischia una sanzione amministrativa fino a mille euro, perché la balneazione è vietata in quel luogo e perché si è arrampicato su un monumento.

Come riporta anche Il Gazzettino in una dettagliata ricostruzione, il ragazzo una volta riemerso dall'acqua, nuota fino a riva e scappa con i due amici. Il Museo di Miramare ha contattato i Carabinieri che hanno identificato l'autore del gesto in breve tempo mentre il filmato è comparso su Instagram ieri mattina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 12:50

