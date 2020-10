Bimbo suicida a Napoli, parla la mamma di un amico: «Ci sono altri ragazzi contattati da Jonathan Galindo»

Chi è Jonathan Galindo: il nuovo gioco social che potrebbe aver spinto al suicidio un bambino di 11 anni

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono altricoinvolti nel. Così racconta lamorto suicida aIn un'intervista a Il Messaggero la donna spiega che ci sarebbero altri compagni di scuola della giovane vittima ad essere entrati in contatto con il personaggio molto di moda tra i ragazzi sul web.Il bambino, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, sarebbe infatti finito nella rete di questo personaggio misterioso che invia continue challange ai ragazzi molto giovani, fino a spingerli all'autolesionismo e al suicidio, come potrebbe essere stato in questo caso. La mamma ricorda diversi episodi emersi negli ultimi periodi tra i ragazzi: «Il primo episodio che mi è stato riferito risalirebbe al periodo del lockdown: una ragazzina, 14 anni da compiere, è stata contattata su Instagram», poi parla di un altro episodio più recente: «A riferirlo un altro 14enne che ha un fratello minore coetaneo del bambino che è morto. Il più piccolo gli ha detto di essere stato contattato da Jonathan Galindo».La donna spiega che la morte dell'11enne ha profondamente turbato il figlio che oggi vivrebbe nel terrore: «Non vuole andare nemmeno in bagno da solo», spiega «Sa tutto: ho preferito affrontare io l’argomento, gli ho mostrato profili fake e gli ho detto che, fisicamente, nessuno ha quelle sembianze mostruose».