«Se fai vedere il seno bevi gratis»: bufera sul cartello esposto in un bar

«Se fai vedere il seno, vinci uno shot se hai la prima misura, 2 se hai la seconda e così via. Se hai la quinta c'è anche l'applauso dei presenti. Se ti porti a casa il barista, hai shot gratis per una settimana. Se te la tiri, ricorda che le altre ce l'hanno come te e vai a fan..». E' la sintesi di un cartello apparso nel bar di via Collalto in centro a Treviso. Probabilmente voleva essere ironico. Ma per alcuni non è altro che sessista.

Sabato 6 Luglio 2019, 11:29

