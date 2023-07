Si traveste da medico ed entra in ospedale: «Volevo fare sesso con mio marito ricoverato»

di Redazione Web

Non ha saputo resistere. Il suo compagno era ricoverato nell'aerea verde del pronto soccorso di Padova e, così, ha messo in atto un piano diabolico. Si è travestita da medico per superare i controlli, ha raggiunto il fidanzato e si sono dati alla pazza gioia. Un episodio piuttosto singolare che un'infermiera (guastafeste) ha notato e ha interrotto allertando la polizia.

Si traveste da medico per far sesso con il compagno

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri quando, l'infermiera, ha riferito alla polizia la presenza di una donna molesta nei corridoi dell'ospedale.

Era stata allontanata poco prima dal personale sanitario e, così, ha deciso di travestirsi proprio da medico per passare inosservata e poter, finalmente, dar sfogo alle sue pulsioni sessuali. Pur di raggiungerlo ha indossato il camice bianco, appartenente a uno specializzando. Gli agenti l'hanno trovata seminuda, sopra il lettino, mentre era in atteggiamenti molto intimi con il paziente.

Fermata dagli agenti del posto di polizia, la quarantenne italiana, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stata accompagnata presso gli uffici della Questura con l’ausilio di una Volante, dove è stata sottoposta alle procedure di identificazione. Ora rischia la denuncia per ricettazione, esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 16:59

