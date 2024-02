Trattori verso Roma, dalla Valdichiana è partita la marcia: il presidio sarà allestito in zona Nomentana

Sono partiti alle 7 i trattori che si trovavano al presidio, organizzato da Riscatto agricolo, nei pressi del casello Valdichiana dell'A1, in un terreno vicino a un outlet nel Comune di Foiano della Chiana (Arezzo) da dove, per sette giorni, i manifestanti hanno organizzato blocchi temporanei all'esterno dell'autostrada. Il serpentone di circa 250 trattori - questo il numero dei mezzi dato dagli organizzatori - si è spostato verso la Cassia, via scelta per raggiungere Roma dove si aggregheranno al resto dei trattori provenienti da tutta Italia. Le 17 l'ora prevista per l'arrivo. Il nuovo presidio sarà allestito in zona Nomentana.

Trattori già in marcia per l’assedio a Roma: «Staremo fuori dalla città. Ma se non arriveranno risposte, entreremo»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 09:20

