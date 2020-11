Neonato trovato morto col cranio fracassato: «Gettato dalla finestra dopo il parto». La mamma è una 17enne

Choc alla periferia di Trapani dove un neonato è stato trovato morto in un cortile con il cranio fracassato e il cordone ombelicale ancora attaccato al corpo: secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti investigative, il neonato sarebbe stato gettato dalla finestra subito dopo il parto. La madre è una ragazza di appena 17 anni, che viene sentita in queste ore dai magistrati di turno della Procura dei minori di Trapani.

Il corpicino del neonato era all'interno di un sacchetto di plastica nell'atrio di un cortile condominiale in via Francesco De Stefano. Il piccolo sarebbe morto all'istante per le gravi ferite riportate. Ieri a Ragusa era stato trovato per caso da un passante un altro neonato ancora in vita, in un contenitore dei rifiuti. Le sue condizioni sono buone.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 13:18

