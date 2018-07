Multato, bastona ausiliario del traffico: arrestato e condannato

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TORRE ANNUNZIATA - Prende a bastonate il «vigilino» che l'ha appena multato: arrestato, condannato e scarcerato un pregiudicato. Ieri sera, gli agenti del Commissariato di polizia di Torre Annunziata, guidati dal dirigente Claudio De Salvo, hanno arrestato Palumbo Salvatore, 31 anni, pregiudicato, accusato di minacce e lesioni aggravate nonché tentata violenza privata ai danni di un incaricato di pubblico servizio.Durante i controlli in Corso Umberto I, all’altezza del supermercato di via Gambardella, i poliziotti hanno trovato tre persone che discutevano animatamente. Tra loro c'era un ausiliario del traffico, che all'improvviso è stato colpito alla testa a bastonate dal 31enne. Palumbo, infatti, è piombato alle spalle del vigilino al culmine della discussione perché era stato appena multato per aver parcheggiato senza pagare il ticket. Subito intervenuti, i poliziotti hanno bloccato e arrestato Palumbo. L’ausiliario è stato soccorso dal personale del 118 e portato nel vicino ospedale di Boscotrecase, dove è stato trattenuto in osservazione.Palumbo, dopo una notte agli arresti domiciliari, è stato giudicato oggi con rito direttissimo presso il Tribunale di Torre Annunziata: dopo la convalida dell'arresto, è stato condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa.