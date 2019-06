Selfie estremo, si arrampica su un monumento, precipita e sbatte la testa: grave 23enne

Voleva scattarsi une ha rischiato la vita. Si è arrampicato sul monumento equestre in piazza Bodoni, nel centro di Torino, da dove è precipitato e ha sbattuto la testa. Un ragazzo di 23 anni è stato trasportato dal 118 all'ospedale Cto. Intubato, ha riportato un trauma cranico. La prognosi è riservata. Da una prima ricostruzione della Polizia, il ragazzo era andato in birreria con alcuni amici. Poi, probabilmente per scattare delle foto, si è arrampicato sul monumento ed ha perso l'equilibrio.