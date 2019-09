Scontro auto moto nella notte, Mattia morto a 24 anni. Scomparso il passeggero in sella

Torino. Mattia Attademo, un ragazzo di 24 anni, è morto in seguito di uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un'automobile. L'urto poco dopo l'una di notte in corso Unione Sovietica, all'incrocio con via Tommaso De Cristoforis.



La vittima a bordo della moto stava percorrendo il corso in direzione esterno città, nella carreggiata centrale, quando si è scontrata con una vettura che proveniva in senso opposto. L'auto, una Fiat Panda condotta da una 25 enne e con altre tre persone a bordo, secondo una prima ricostruzione avrebbe svoltato a sinistra senza accorgersi della moto sulla quale ci sarebbe stata anche un'altra persona, di cui però non si hanno notizie e che non è stata rintracciata.







Nell'urto il giovane motociclista è finito sull'asfalto. Soccorso dall'automobilista è stato portato in ospedale dove, però è morto poco dopo. L'autista dell'auto è risultata negativa all'alcoltest. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale.







Ciao fratellone...Stanotte sei andato in cielo..non ho più un cuore. Vorrei avere il tasto di reset. Ti amo fratello continuare a piegare anche tra le nuvole. Rip. Cuore mio....

Che tu possa avere il vento in poppa che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle ! Sei sempre stato un mito per me avrei solo voluto avere più tempo per dirtelo

.

Domenica 15 Settembre 2019, 11:36

