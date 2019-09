Tommaso, morto in piscina: oggi i funerali. Quattro indagati per omicidio colposo, anche i genitori

Tommaso Galizzi, il bimbo di 5 anni morto annegato giovedì scorso nella piscina dell'hotel Abruzzo Marina a Silvi Marina (Teramo): la famiglia del piccolo stava trascorrendo le vacanze in Abruzzo quando è avvenuta la tragedia. Dall'autopsia è emerso che Tommaso è morto a causa di scompenso acuto al cuore per asfissia, quando stava annegando per una congestione che lo ha colto mentre era in piscina: vani i soccorsi, che erano pur stati immediati.



I funerali saranno celebrati oggi alle 16 nella parrocchia di San Giovanni Bianco: il corpo del bambino è stato collocato in una bara bianca e la camera ardente è stata allestita nell'abitazione della famiglia Galizzi, molto conosciuta nella frazione Cornalita, in valle Brembana. La salma é partita sabato pomeriggio, dopo l’autopsia: il pm Enrica Medori, che coordina le indagini, e il medico legale Giuseppe Sciarra, che ha eseguito l’esame autoptico, faranno il punto sul fronte degli accertamenti, scrive Il Messaggero. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto al piccolo, il bimbo di 5 anni morto annegato giovedì scorso nella piscina dell'hotel Abruzzo Marina a Silvi Marina (Teramo): la famiglia del piccolo stava trascorrendo le vacanze in Abruzzo quando è avvenuta la tragedia. Dall'autopsia è emerso che Tommaso è morto a causa di scompenso acuto al cuore per asfissia, quando stava annegando per una congestione che lo ha colto mentre era in piscina: vani i soccorsi, che erano pur stati immediati.I funerali saranno celebrati oggi alle 16 nella parrocchia di San Giovanni Bianco: il corpo del bambino è stato collocato in una bara bianca e la camera ardente è stata allestita nell'abitazione della famiglia Galizzi, molto conosciuta nella frazione Cornalita, in valle Brembana.

Oggi potrebbero essere ascoltati C. P., il bagnino dell’hotel e Cristian Tobia, gestore-direttore del resort Abruzzo Marina di via Garibaldi, iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo e omessa vigilanza con il padre del bambino, Riccardo, elettricista, la madre Cristina Milesi, casalinga. È solo quando il pm avrà il quadro completo che potrà stabilire con certezza se vi sono state mancanze, e la loro gravità, nella custodia del bambino, che in piscina era solo e giocava sull’acqua alta, e nei tempi e nei modi dell’intervento dei soccorsi.

Lunedì 2 Settembre 2019

