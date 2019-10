Telecom down, problemi alla rete in tutta Italia: migliaia di segnalazioni, cosa sta succedendo

Tutti che si lamentano del #timdown , mentre io non mi sono accorta di nulla dato che ero già così alle 23.30: pic.twitter.com/fxMmt0Ka0I — Slentino7 (@slentino7) October 10, 2019

UNA VOLTA TANTO CHE DECIDO DI RIMANERE A CASA A GUARDARE #Netflix INVECE DI USCIRE COSA MI RAPPRESENTA ORA QUESTO #timdown COSA?! — Mariagrazia (@mariagrazia_97) October 9, 2019

Ma vi pare che mi va via la wifi alle 1:30 di notte, nel momento in cui mi mancano 15 minuti alla fine dell’ultimo episodio di élite?? Ma vi pareee?? Sia benedetto iliad e l’hotspot #timdown — Virginia 🌹 (@virginiaghelli) October 10, 2019

Intanto la #tim sembrava essersi ripresa ma è morta di nuovo #timdown pic.twitter.com/FWosCXfMta — Marco S #SaveSkamItalia (@marko988_) October 10, 2019

Giovedì 10 Ottobre 2019, 10:23

Problemi sulla retenella notte. Per tre ore ci sono stati grossi disagi per i clienti Tim in quasi tutta l’Italia, con l’hashtagche su Twitter è diventato trend topic, nonostante l’orario notturno: tantissime le segnalazioni anche al sitoche monitora il funzionamento di reti telefoniche e app.Oltre al malfunzionamento della rete che si ripercuoteva ovviamente sulla connessione dati, problemi sono stati segnalati anche ai sistemi di assistenza 119 e 187 e alle app MyTim per smartphone. Le segnalazioni, migliaia, sono arrivate appunto da quasi tutta Italia: da Roma a Napoli, da Padova a Torino, Firenze, Milano e Bologna. La mappa di Downdetector, qui in basso, è eloquente.