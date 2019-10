Instagram elimina la sezione "seguiti": da ora sarà impossibile controllare i like dei vostri amici

Instagram

È incredibile come il mio pollice continui a cercare invano la sezione attività dei seguiti.

Non mi abituerò, temo. #instagram #instagramupdate — UnicornsAreReal🦄 (@CoppolaMery) October 9, 2019

Prima i like, e va bene, può anche starci.

Adesso caro Mark, mi spieghi perché togliere i “seguiti”?

Che problemi hai?

Tranqui che tanto troverò lo stesso il modo per stalkerare 🌚

Spero che torni come prima 🤬#instagram — ele✨ (@eleozser) October 9, 2019

Senza la sezione “seguiti” su Instagram mi sembra di esserci solo io sul social 😟😟 #instagram — penni (@agatabackto90s) October 9, 2019

Quelli che “finalmente hanno levato i seguiti da Instagram cosi abbiamo piu privacy e meno stalker” ecc.. SE VOLEVATE PRIVACY EVITAVATE I SOCIAL ! Da quando in qua i social hanno privacy? Ma su via #instagram #instragramupdate — penni (@agatabackto90s) October 9, 2019

Giovedì 10 Ottobre 2019, 01:49

La motivazione ufficiale è quella di garantire una maggiore privacy, il risultato finale è cheUn addio che gli utenti non hanno preso benissimo.Nuova rivoluzione in casa Zuckerberg, dChe cosa vuol dire? Che non potremmo più spiare le attività dei nostri amici. Una sorta di spioncino per controllare se il partner o l'amico fidato metteva like o commenti all'interno dei social senza destare sospetti.La sezione che secondo i manager di Instagram non era molto conosciuta, era in grado di tracciare ogni attività o preferenza dei propri follower.Lanciata nel 2011 ora è ufficialmente sostituta dalla modalità "Esplora" ( la lente di ingrandimentondr) decisamente meno performante. Alla base di questa scelta, come dicevamo c’è l’idea di proteggere la privacy degli utenti e far sì che siano circoscritti sempre più gli episodi di stalking. Una rivoluzione che ha fatto storcere il naso degli utenti già alla ricerca di nuovi metodi per controllare in particolare il proprio partner.