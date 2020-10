Teschio nei boschi di Serle: forse appartiene a Iuschra Gazi, la ragazzina scomparsa nel 2018.

Iuschra la bambina dodicenne scomparsa a Luglio. Un giallo lungo cinque mesi.​

La scomparsa della 12enne Iuschra Gazi, l'educatrice che l'accompagnava patteggia otto mesi per omicidio colposo

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 23:17

Un macabro ritrovamento fatto da un cacciatore sulle montagne del bresciano, proprio nella zona dove si erano concentrate le ricerche per ritrovare, ha gettato la famiglia della ragazzina scomparsa e la comunità dinel terrore. Si tratta di un cranio umano di piccole dimensioni, ancora intattatto, affiorato nei boschi trae l’altopiano di. In quell'area scomparve nel nulla la ragazzina di origini bengalesi affetta da autismo nel luglio del 2018. Le ricerche vennero estese in tutta la provincia, con cani molecolari, elecotteri, polizia, carabinieri e volontari ma senza trovare alcuna traccia. Il fatto, che tenne tutta l'con il fiato sospeso avvenne quando Iuschra era in gita con gli operatori della “”(). ( Nella foto in basso i genitori didurante le prime fasi delle ricerche).Per quell'episodio un' operatrice ha patteggiato otto mesi per omicidio colposo. La procura durante le indagini non ha ritenuto possibile l'ipotesi avanzata più voltre dal padre della ragazzina, secondo cui la figlia poteva essere stata rapita. A causa della sua patologia Iuschra tendeva spesso a scappare e a nascondersi, un comportamento che potrebbe aver reso vano ogni possibile tentativo, di ritrovarla. La famiglia di, nonostante l’ingente risarcimento ottenuto, ha sempre sostenuto che la piccola fosse viva e che qualcuno l'avesse rapita. La parola ora spetta ai genetisti forensi per la comparazione delche verrà estratto dal teschio e raffrontato con quello dei familiari di Iuschra.