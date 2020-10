Duplice omicidio di Lecce, dinamica simile al delitto di Cori del 1997

I tentacoli della camorra si espandono sempre più​

Omicidio Lecce, si indaga sulla convivenza tra i fidanzati e il killer: dopo un mese lo avevano allontanato dall'appartamento

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Analogie sinistre, movente quasi simile e stessa furia omicida accomunano il recente doppio delitto dia quello diraccontato dalle cronache alla fine degli anni '90. Ancheed, come, erano in casa e stavano per cenare quando, il loro carnefice, fece irruzione in casa e li uccise con 170 coltellate. Il movente di natura passionale quale la gelosia, in un primo momento scartato, venne poi confermato dagli inquirenti. Come il giovane arbitro leccese e la sua compagna, anche nel delitto diavvenuto in provincia di Latina nel la sera del 9 marzo 1997, le due vittime vennero colte di sorpresa e massacrate sotto i fendenti della lama affilata che spezzò le loro vite. ( Nella foto in bassoed).Il massacro avvenne in una casa a due piani nel centro storico in Via della Fortuna nel piccolo comune di diecimila anime arroccato sui, dove vennero ritrovati i corpi dell'operaio di 23 annie della sua fidanzata,, studentessa diciassettenne. A scoprire i cadaveri furono il fratello quindicenne e il padre della ragazza, un maresciallo dei carabinieri in pensione che entrò nell'abitazione utilizzando una scala a pioli insieme a, amico degli assassinati.Come nel duplice omicidio disui corpi furono inferte centinaia di pugnalate, 51 sui e 124 su. L'arma del delitto fu un coltello da cucina che l'assassino ripulì accuratamente dalle impronte. L'assassino, per coprire le grida e le urla strazianti delle vittime, alzò la musica dello stereo a tutto volume. Per l'efferato duplice omicidio, dopo un'indagine su varie persone che erano entrate in contatto cone la, venne arrestato e condannato a 30 anni di carcere, un operario residente a, l'assassino arrestato per l'omicidio died, comedel delitto della pontina, provò a ripulire la scena del crimine per far sparire i cadaveri. Forse entrambi contavano sulla complicità di qualcuno.