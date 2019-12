Lunedì 9 Dicembre 2019, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sciame sismico nelè ancora in corso: dopo la forte scossa didella scorsa notte, altre repliche si sono susseguite nel corso della giornata di oggi. Anche per questo, nella giornata di domani, in diversi comuni dell'area colpita dalle scosse, leresteranno, come già accaduto questa mattina.Ilè un'area da sempre contraddistinta da unaabbastanza elevata. Lo sciame sismico in corso comprende, registrate a partire dalla serata di ieri, fino al picco, di, della scorsa notte, alle 4.37. Dopo l'evento principale, nella zona compresa tra i comuni di, sono state registrate altre decine di scosse, molte delle quali abbastanza forti da essere avvertite dalla popolazione.Queste le scosse più forti susseguitesi nel corso della giornata: magnitudo 3.2 alle 5.29 (epicentro Barberino), magnitudo 3.0 alle 6.17 e alle 6.29 (epicentro Scarperia e San Piero), magnitudo 3.3 alle 8.05 (epicentro Barberino), magnitudo 3.3 alle 10.17 (epicentro Scarperia e San Piero). Tutte le scosse sono avvenute ad una profondità compresa tra gli otto e i nove chilometri, con nuove repliche, ma più deboli, nel pomeriggio. L'allerta resta quindi alta e i sismologi non escludono possano avvenire altri terremoti, forti come quello della scorsa notte.Scuole chiuse anche domani nei comuni del Mugello interessato dalla sequenza sismica: niente lezioni a Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Scarperia San Piero, Vicchio e Vaglia. È quanto emerso in seguito alla nuova riunione del Centro di coordinamento soccorsi sugli effetti del terremoto in Mugello, presso la Sala integrata di Protezione civile della Prefettura e della Città Metropolitana di Firenze.