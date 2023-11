Terremoto a L'Aquila, due scosse in un minuto: la più forte di 3.7°. Residenti in strada: «Ogni volta un incubo»

di Redazione web

Due scosse di terremoto ravvicinate sono state nettamente avvertite poco fa all'Aquila. Al momento non ci sono notizie di eventuali problemi, ma c'è gente che ha reagito con una certa apprensione, e nella zona est si è riversata per strada.

La prima scossa è stata registrata alle 17.52 con epicentro nell'area di Poggio di Roio, frazione dell' Aquila. La magnitudo registrata è 3.6 con profondità di 13 km. L'evento sismico è stato subito seguito da un altro evento di magnitudo 3.7 nella zona di Lucoli (comune alle porte del capoluogo), rilevato dalla rete Ingv il minuto successivo con profondità 10 chilometri.

Nelle periferie e nelle frazioni ovest del capoluogo alcune persone sono uscite per strada, ma i due terremoti sono stati avvertiti distintamente anche nella zona est e nel centro storico. Numerosi i commenti sui social network.

