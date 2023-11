Campi Flegrei, scoperta una sorgente deformativa sotto la caldera: «Spiega bradisismo e sismicità». Monitoraggio rafforzato nell'area

Tra scosse di terremoto, piani di evacuazione e paura, torna l'attenzione sui Campi Flegrei. Recentemente è emerso che ci sono case e siti archeologici a rischio: tra Bacoli e Monte di Procida è allarme per 3 mila residenti e monumenti, come ad esempio la Tomba di Agrippina. Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha spiegato che è stata definita la zona rossa legata al rischio bradisismo nell'area, che «coinvolge circa 85 mila persone e 15 mila edifici». Il governo ha anche spiegato di essere al lavoro per intensificare le esercitazioni di protezione civile e avviare nei prossimi giorni la ricognizione della vulnerabilità degli edifici pubblici e privati nell'area rossa, che comprende parte del comune di Pozzuoli, parte di Bacoli e parte della città metropolitana di Napoli, come la pianura di Posillipo. Anche se la zona rossa è cambiata, l'allerta nella zona rimane gialla.

Ma a questo punto viene da chiedersi: ci sono rischi? Il rischio zero non esiste, ma la prevenzione è un grande alleato, così come il monitoraggio dei luoghi. E proprio dagli studiosi arriva una novità importante.