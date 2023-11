Terremoto: scossa in provincia Enna, magnitudo provvisoria tra 3.5 e 4

di Redazione web

Una scossa di terremoto dalla magnitudo provvisoria tra 3.5 e 4 è stato registrato dall'Ingv in provincia di Enna, in Sicilia. La scossa è delle ore 15.04. Al momento non si segnalano danni a cose e persone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 15:27

