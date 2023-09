Terremoto Firenze, scossa avvertita da Perugia a Trento

di Redazione Web

Il forte terremoto, con epicentro a Marradi (Firenze), è stato avvertito da Perugia a Trento. La scossa di magnitudo 4.8 è stata risentita in tutta l'area dell'Appennino tosco-emiliano, in Romagna, nella provincia di Firenze e in tutta la parte settentrionale della Toscana. Ma non finisce qui. Il sisma, infatti, risulta essere avvertito anche in un'area molto più grande che va tra Perugia e Trento.

Terremoto 4.8 a Marradi (Firenze) tra Toscana e Romagna: gente in strada, crepe in alcune case a Forlì

Terremoto "molto forte" può colpire la Spagna: «Magnitudo 7, rischio simile in Italia». Ecco dove e quando

Evento sismico Ml 4.8 in provincia di Firenze, 18 settembre 2023https://t.co/6EjQTBnQr9 — INGVterremoti (@INGVterremoti) September 18, 2023

Terremoto a Marradi: dove si è sentito

Questi risentimenti sono confermati dalla mappa preliminare degli effetti del terremoto ricavate dai questionari (oltre 1000 alle 06.14) già inviati al sito www.haisentitoilterremoto.it, in continuo aggiornamento. «L'epicentro del terremoto - si legge nella nota Ingv - è stato individuato a circa 3 km a Sud Ovest del comune di Marradi (FI), circa 42 Km circa a nord di Firenze.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA