Tentano il furto in appartamento: inseguiti da un runner e arrestati

Podista insegue e fa arrestare ladri d’appartamento. Due malviventi, V.G. e S.T entrambi di Monteroni, ieri pomeriggio intorno alle 18, hanno tentato il colpo in un’abitazione occupata da una famiglia cinese, su via Modigliani a Magliano, frazione di Carmiano (Lecce), ma sorpresi dagli inquilini e da un vicino di casa, sono costretti alla fuga e vengono poi arrestati dai carabinieri. Da una prima ricostruzione dei fatti, operata dai militari della compagnia di Campi Salentina diretti dal capitano Alan Trucchi, intervenuti sul posto con i colleghi della stazione di Carmiano guidati dal luogotenente Gabriele Luperto, pare che due individui col volto travisato, dopo aver raggiunto la periferia di Magliano a bordo di una vecchia Fiat Brava di colore nero, lasciata poi parcheggiata su una via laterale, hanno provato il colpo grosso in un’abitazione, raggiunta a piedi attraverso la campagna circostante.



Una volta scavalcato il muro di cinta e introdotti in casa forzando una finestra, non senza qualche rumore molesto, i due giovani malintenzionati si sono immediatamente impossessati di un borsello contenente circa 150 euro, prima di imbattersi di fronte ai proprietari ed a un vicino di casa che hanno reagito e lanciato l’allarme.



Il giovane maglianese, esperto runner locale, ha rincorso a piedi i due malviventi che nel frattempo, scoperti, frettolosamente ritornavano sui propri passi, abbandonando anche l’auto. La fuga a cuore in gola dei ladri, che è durata oltre 1 km, e li ha obbligati ad una sosta per recuperare il fiato, è stata intercettata nei pressi di piazza Diaz a Carmiano, da una volante dei carabinieri, già allertata del tentato furto su via Modigliani, arteria stradale purtroppo già presa di mira nel mese di febbraio, con la rapina messa a segno in una villetta occupata da una donna. I militari, una volta bloccati i giovani ed effettuato le verifiche del caso, hanno tradotto i due furfanti presso la caserma della compagnia di Campi Salentina per le procedure di rito e il trasferimento nel carcere di Lecce. Ultimo aggiornamento: 16:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA