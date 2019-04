Bimbo di due anni muore in ospedale: era stato ricoverato per un'influenza

Il bimbo con la lingua che non smette di crescere: operato per poter mangiare e respirare

Ultimo aggiornamento: 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per i postumi di una. Prima la speranza poi il dolore più grande per la comunità di, stretta attorno alla famiglia di un, ricoverato in ospedale per lecontratta circa nove giorni fa.Purtroppo, nonostante l'influenza sia stata regolarmente curta con gliprescritti dal pediatra, il piccolo non ce l’ha fatta: è, dopo una corsa tra gli ospedali di Martina Franca e Bari, e una staffetta disperata tra medici, che hanno fatto di tutto per salvarlo senza però riuscirci.La notizia è arrivata in città nel corso della veglia di preghiera organizzata nella chiesa di San Rocco, dove in tanti si erano riuniti per pregare affinché il bambino superasse la crisi.