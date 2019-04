Walter Nudo, le prime parole dall'ospedale: «Mi davano per spacciato...». Come sta dopo le due ischemie

di Simone Pierini

Walter Nudo

Ultimo aggiornamento: 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

che lo hanno colpito qualche giorno fa. Ha scritto un post sue pubblicato una foto a petto nudo e pollice alzato. «! Ho ripreso il cell solo per mettere questo post con la foto della mia faccina ancora dritta, per tranquillizzare tutti, e poi liberarmene ancora per un altro po'! Qui non mi lasciano in pace un minuto, sono monitorato 24 ore su 24, neanche ad Alcatraz! A parte gli scherzi, qui ci sono solo angeli!».L'immagine di Walter Nudo sorridente e in piedi ha rassicurato i fan, preoccupati per la sua salute. «Mi hanno riferito dei vostri messaggi e parole in questi giorni.- scrive su Instagram - evidentemente mi conosce poco. Molti sono stati pieni di amore e di affetto. Grazie! Avete riempito il mio cuore, che ora è "in officina", di gioia!».- ammette Walter Nudo - È stato un bel dritto in faccia anzi un paio di ganci sulla testa, a sinistra precisamente. La vita, e ripeto questa meravigliosa parola che a volte trascuriamo V I T A ... è anche questo. Benedico e sono grato per questo momento! La vita non succede a noi, tutti pensano che la vita succede a noi, la vita succede per noi! E proprio dietro a tutto ciò che la vita fa accadere per noi in ogni momento c’è sempre una grande opportunità: possiamo o aver paura e lasciarla andare, oppure possiamo andargli incontro e abbracciare questa opportunità e imparare da essa!».«Come decidiamo di vedere le cose, determina il nostro domani - dice ancora su Instagram - se , ce lo da' il domani! Ecco perché oggi dobbiamo avere sempre più gratitudine, alleniamola più che mai , apprezzando, celebrando ciò che abbiamo a prescindere, potrebbe non essere molto ma, potrebbe essere molto meno! Continuando a vibrare nella gratitudine di ciò che già si ha, ci prepariamo alla gioia di ciò che si avrà!».- conclude Walter Nudo - se tutto va bene, lunedì uscirò da questo box e dopo un paio di giri di rodaggio, ritornerò a galoppare sulle praterie di questo meraviglioso mondo e ritornerò a lottare ancora per i miei sogni! “Un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare“. Grazie mr. Mandela, mi dispiace ma noi ci vediamo un po’ più in là! Ora vi lascio, ho promesso al prof niente cell fino a lunedì!».