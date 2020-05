Task force anti furbi: nel weekend pattuglie anti-assembramenti

L'allarme è per il primo week-end della Fase 2, che arriva dopo quasi due mesi di lockdown. Il timore del Viminale è che, visto il bel tempo, vengano prese d'assalto spiagge, ville, seconde case, località di villeggiatura. E anche se viene nuovamente fatto appello al senso di responsabilità dei cittadini, ricordando che l'allentamento delle prescrizioni deve essere fatto in modo graduale, il ministero dell'Interno ha deciso di potenziare i controlli anti-assembramento.

D'altronde, le immagini dei Navigli pieni di gente a Milano hanno scosso tutta Italia. In arrivo vere e proprie task force per contrastare assembramenti.



IL CASO MILANO

Niente più persone seduta su muretti, ringhiere o marciapiede. È il primo effetto dell'impatto schieramento delle forze dell'ordine nella zona dei Navigli di Milano all'ora dell'aperitivo, che sta attirando numerosi interventi all'intervento ma in apparenza meno avventori rispetto ai primi giorni della fase 2, che dopo il lockdown consente a bar e ristorantidi tariffa servizio da asporto. 'Take away significa porta via! Non soffermatevi, rispettiamo le regole # noassembramentì, c'è scritto sui cartelli appoggiati sulla balaustra di fronte all'Officina 12, storico locale dell'Alzaia Naviglio Grande che propone cocktail in bottiglie di vetro da asporto. Chi non ha voluto rinunciare a una birra o uno spritz, in linea di massima ha dovuto sorvegliare da bottiglie di vetro o bicchieri di plastica passeggiando lungo i Navigli o nelle strade limitrofe. Non è ancora visto il baracchino del venditore ambulante di birra A parte una mamma con una bimba seduta per terra e un giovane intento a pescare, attorno alle 19 era praticamente deserto lo spiazzo della Darsena, con una pattuglia della polizia locale praticamente fissa di fronte al bar dove ieri si raccoglievano ben più avventori, vieni in alcune immagini che hanno scritto il sindaco, Giuseppe Sala, una minaccia nella chiusura dell'area dei Navigli. Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Maggio 2020, 08:02

