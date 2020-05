Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Anche nel centro della località balneare, esattamente come nel capoluogo lombardo, sembra che sia stato dato il "liberi tutti". Come vedete dal video che una lettrice di Leggo ha girato oggi pomeriggio, sono tantissime le persone in strada in via dei Velieri angolo via Isole di Capoverde. Persone vicinissime, quasi tutte senza mascherine, che parlano tranquillamente rimanendo una accanto all'altra.In alcuni momenti sembra che qualcuno, magari complice il bel tempo e la temperatura primaverile, si sia dimenticato le norme, gli obblighi prescritti nei vari decreti del governo come il distanziamento sociale, l'obbligo di uscire di casa con una mascherina, di indossarla anche all'aperto qualora ci si avicinasse troppo a qualcuno.Eppure, proprio in questi giorni, l'Italia si sta giocando un pezzo del suo futuro. La riapertura di molti negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, avranno la possibilità di riaprire solo se la curva dei contagi non tornerà a salire. Altrimenti, in caso contrario, si dovrà fare un passo indietro, rendendo inutili i sacrifici fatti in questi ultimi due mesi.Per inviare le vostre storie, le vostre segnalazioni e le vostre testimonianze potete scrivere, come sempre a