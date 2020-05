Ristoranti, si riapre il 18 maggio: distanziati a tavola e mascherine. TUTTE LE REGOLE

Il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato in seduta notturna con 28 sì, un no e sei astensioni la legge che accelera la Fase 2 in Alto Adige. Domani potranno perciò aprire i negozi, mentre lunedì tocca a parrucchieri, bar, ristoranti e musei. «La crisi - ha detto il governatore Arno Kompatscher - è stata una grande sfida per tante categorie, dalle famiglie alle imprese, e le prossime settimane saranno comunque difficili. La legge forse delude alcune aspettative, ma è stato giusto proseguire insieme su questa strada».

del Governo. A cominciare dalla prenotazione obbligatoria ormai di fatto sicura. I tavoli, possibilmente all'aperto, dotati di gel igienizzanti, devono avere una distanza che potrebbe superare i due metri e c'è l'obbligo di mascherina per andare in bagno o alla cassa. Per leinvece i colloqui in corso e dovrebbero portare a una distanza fra ombrelloni di 3,5 metri.