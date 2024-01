Surf sul cofano dell'auto in corsa, la nuova pericolosa sfida tra i giovani: due ragazzi in gravi condizioni a Treviso e Udine

di Redazione web

Una sfida che si trasforma in tragedia. Due ragazzi, uno di 18 e uno di 20, sono gravemente feriti per quello che sembra essere l'ultimo, pericolosissimo, trend tra i giovani: fare surf sul cofano di un'auto in corsa. Un incidente è avvenuto a Treviso, l'altro a Udine.

L'incidente nel Trevigiano

La sera del 20 gennaio, verso le 23, in via dello Sport a Cimadolmo, in provincia di Treviso, un 18enne ha deciso di salire sul cofano dell'auto guidata da un amico, mentre la vettura era in movimento. Secondo i racconti sarebbe stato lui a suggerire di vivacizzare in questo modo la serata. Il ragazzo però è caduto ed è stato travolto.

Lo stesso caso in provincia di Udine

Una vicenda dai contorni tutti da chiarire quella che ha visto protagonista un giovane sulla ventina, che è stato soccorso per le ferite che ha riportato dopo una caduta nella notte fra venerdì 19 gennaio e ieri 20 gennaio, a Campolongo Tapogliano, in una via del paese.

