Incidente a Montespertoli: il guard rail si conficca nell'auto, illesi i 4 giovani a bordo

Incidente spettacolare in Toscana che per fortuna (e per miracolo) non ha provocato danni alle persone a bordo dell'auto. E' sucesso a Montespertoli, in provincia di Firenze, dove un veicolo è sbandato finendo contro il guardrail che poi è penetrato nell'abitacolo. A bordo c'erano quattro giovani, nessuno dei quali è rimasto seriamente ferito dalle lamiere. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, insieme ai medici, hanno estratto i quattro bloccati all'interno della vettura.

Il ferito più grave è il conducente, ma non è comunque in pericolo di vita. Solo escoriazioni per gli tre passeggeri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 12:09

