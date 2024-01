Incidente in tangenziale nella notte a Milano, ragazza di 23 anni perde il controllo dell'auto e si schianta: è gravissima

di Redazione web

Grave incidente intorno alle 4 del mattino di oggi, domenica 21 gennaio, sulla Tangenziale Ovest di Milano. Per cause ancora da accertare, un'auto si è schiantata nel tratto compreso tra le uscite di Cusago e Lorenteggio. Alla guida - riferisce Milano Today - c'era una ragazza di 23 anni. Non ci sono altre vetture coinvolte nell'incidente.

Subito soccorsa, la giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Nello schianto ha riportato un grave trauma cranico. E' stata intubata sul posto e ricoverata in condizioni disperate.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 09:52

