Arriva il 'super Green pass', è record di download: 1,3 milioni scaricati nelle ultime 24 ore

Con l'arrivo delle nuove regole del super Green pass, scatta la corsa al certificato verde, con un nuovo record di pass scaricati: nelle ultime 24 ore i download del certificato sono stati oltre 1,3 milioni, precisamente 1.310.001 tra quelli 'base' e quelli 'rafforzati'.

Le misure sul certificato verde 'rafforzato' (ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione) entrano in vigore da oggi fino al 15 gennaio. A spingere i download sono soprattutto le vaccinazioni: in particolare, secondo quanto emerge dai dati del sito del governo, sono stati 968.069 i Green pass scaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per l'effettuazione di un tampone e 5.369 per guarigione dal Covid.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 08:45

