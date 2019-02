Ragazzina suicida a 16 anni, si è sparata con una pistola. Genitori sconvolti, era sola in casa

Tragedia in una casa del pavese, precisamente a Tromello, un comune della Lomellina, dove una ragazzina di 16 anni ieri sera si è suicidata: la minorenne si è tolta la vita in un momento in cui era sola in casa, sparandosi con una pistola presente nell'abitazione e regolarmente detenuta.Ancora sconosciute le motivazioni del suicidio: secondo i primi accertamenti di ieri sera, condotti dai carabinieri, la ragazza non avrebbe lasciato alcun biglietto per motivare la sua decisione, né messaggi sui social network.