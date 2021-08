Tragedia in mare, sub colpito colpito dall'elica di un'imbarcazione a Piombino: muore sul colpo

Un sub 39enne, siciliano ma residente a Donoratico, è morto colpito dall'elica di un'imbarcazione a circa tre miglia dalla costa mentre stava lavorando alle vasche di un allevamento ittico di Piombino (Livorno) nel golfo di Follonica (Grosseto).

Leggi anche - Anita, morta a due anni dopo essere caduta dal terrazzo di casa: i genitori decidono di donare gli organi

A dare l'allarme i colleghi dell'uomo che è stato recuperato in stato di incoscienza da una motovedetta della Capitaneria di porto di Piombino. Inutile il soccorso del medico del 118 intervenuto con un'ambulanza, che ha dovuto subito constatare il decesso. In corso gli accertamenti di polizia giudiziaria di Capitaneria e Polmare, su delega della procura di Livorno, per stabilire la dinamica dell'incidente.

«È con estremo cordoglio che apprendiamo la notizia della morte di un giovane lavoratore avvenuta questa mattina mentre stava svolgendo le proprie mansioni intorno alle vasche di un impianto di itticoltura nel golfo di Follonica - scrive su Facebook il sindaco di Piombino Francesco Ferrari - In attesa di chiarezza su quanto accaduto, io e Sabrina Nigro, assessore al Lavoro, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi affetti in questo momento di sofferenza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA