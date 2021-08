Anita, morta a due anni dopo essere caduta dal terrazzo di casa: i genitori decidono di donare gli organi

Nel dramma più grande della loro vita, hanno scelto la strada dell'altruismo e della generosità. I genitori di Anita Porqueddu, la bambina di due anni e mezzo morta ieri dopo essere caduta dal terrazzo di casa, hanno scelto di donare gli organi.

L'incidente era avvenuto lunedì pomeriggio, intorno alle 15. Un attimo di distrazione e Anita è caduta dal terrazzino dell'appartamento al secondo piano in cui viveva con i familiari a Sassari. Già ieri, una volta constatato il decesso da parte dei medici, i genitori della bambina non si sono opposti al prelievo di cuore, fegato e reni per la donazione, dimostrando una straordinaria sensibilità e altruismo in un momento di grandissimo dolore.

Oggi, infine, si è completato, in una sala appositamente allestita all'interno del blocco operatorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, il prelievo di quattro organi dal corpo della piccola Anita. Il primo a soccorrere la bambina era stato uno chef, amico della famiglia. Intanto, la Procura di Sassari sta cercando di ricostruire la dinamica della tragedia, anche se al momento non ci sono indagati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 16:33

