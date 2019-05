Stupra la compagna, poi la porta dove morì Fabiana Luzzi. L'incubo per una madre di tre figlie

aveva 16 anni quando fu accoltellata e bruciata viva dal fidanzato: una storia che evidentemente fa ancora paura dalle parti di Corigliano Calabro, dove un uomo di 29 anni è finito nei guai per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. I carabinieri gli hanno notificato la misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familire e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, la sua compagna.L'uomo avrebbe infatti violentato la donna, portandola in una circostanza anche sul luogo dove - nel maggio 2013 - Fabiana Luzzi (foto sotto) fu uccisa e arsa viva: lì l'avrebbe minacciata di morte con un bastone. Il ventinovenne, in più occasioni, come denunciato dalla compagna ai militari, ha minacciato e aggredito fisicamente la donna anche con oggetti contundenti in presenza delle tre figlie tutte ancora in tenera età. Un lungo incubo, che si spera volga adesso alla conclusione.