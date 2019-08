Al momento non si segnalano danni a persone o cose, tranne piccoli focali d'incendio sul versante di Ginostra del Vulcano. Un gruppo di turisti che si trovavano a Stromboli dopo l'esplosione si sono rifugiati nella chiesa San Vincenzo. Stanno tutti bene, anche se sono molto spaventati. Il boato è stato molto forte e dopo l'esplosione il cielo si è oscurato. Sull'isola c'è una pioggia di cenere e materiali.

C’è grande paura tra i circa duemila turisti presenti in questo momento sull’isola delle Eolie. I carabinieri, presenti sul posto, assieme alla protezione civile e ai vigili urbani, stanno indicando a tutti come proteggersi, dove concentrarsi in caso di evacuazione se il vulcano dovesse essere più minaccioso. Dopo le esplosioni alcuni turisti si sono tuffati in mare.